Россия нашла замену нефти — ей может стать водород. Как сообщил министр энергетики Александр Новак, Россия сейчас договаривается с Германией о совместных исследованиях по производству энергии на базе так называемых «зеленых технологий», передает РИА Новости.

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«Водород имеет большой потенциал в энергетике, Россия уделяет ему особое внимание, активно ведет научные исследования», — прокомментировал он. Одновременно министр подчеркнул, что углеводороды никуда не уйдут и сохранят львиную долю в мировом энергобалансе, несмотря на увеличение спроса на возобновляемые источники. «Даже к 2050 году их в мировом энергобалансе будет львиная доля. Да, возможно в Европе будет другой энергобаланс. Для этого важно сегодня понимать, какие будут условия, чтобы весь земной шар обеспечить энергией», — пояснил Новак.

Российские власти уже не в первый раз говорят об отказе страны от нефтяной зависимости. Например, в конце сентября по этому поводу высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, к 2023 году нефтегазовые доходы существенно снизятся, что «говорит о более динамичном развитии и диверсификации экономики».

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Он отметил, что углеводороды все еще остаются основным источником поступлений в бюджет. Однако в 2021 году доля доходов бюджета впервые в современной истории России упадет до трети, а доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70 процентов.