Матвиенко заявила об отказе России от «нефтяной иглы»

Начался активный процесс ухода России от «нефтяной иглы», когда экономическая ситуация в стране зависела от цен на углеводороды. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС в среду, 23 сентября.

«Радует то, что к 2023 году нефтегазовые доходы существенно снизятся, это говорит о более динамичном развитии и диверсификации экономики, это очень важно», — сказала Матвиенко по итогам встречи президента Владимира Путина с сенаторами.

Выступление главы государства спикер верхней палаты парламента назвала конкретным и своевременным.

В ходе встречи с членами Совета Федерации Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. По его словам, бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье.

Спрос на нефть и газ в текущем году резко обвалились на фоне пандемии и развала первой сделки ОПЕК+. Из-за карантина мировое потребление топлива снизилось, что привело к избытку предложения и падению цен на сырье.