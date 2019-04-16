Россия отказалась верить в конец нефтяной эпохи

Министерство энергетики России не верит, что в ближайшие 50-70 лет нефтяная эра подойдет к концу. Такое мнение выразил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, чьи слова приводит ТАСС.

Он убежден, что нефть будет оставаться основным энергоресурсом еще 50-70 лет. «Век нефти продлится еще как минимум 50-70 лет, просто будут потреблять меньше», — заявил чиновник, признав, что себестоимость добычи нефти в России скоро начнет расти, так как легкоизвлекаемые запасы заканчиваются.

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Тем не менее даже при цене в 50-60 долларов за баррель нефти «наша индустрия будет жить», отметил Сорокин. «Не надо отчаиваться, кричать, что все пропало, строить пессимистические прогнозы, срочно бросаться в альтернативные технологии и слезать с нефтяной иглы», — отметил замминистра.

При этом Сорокин признал, что в будущем нефтяная отрасль перестанет быть основным источником доходов для России. По его словам, это неизбежно, и к этому надо готовиться.

В конце марта аналитики Высшей школы экономики заявили, что курс рубля и российская экономика в целом стали меньше зависеть от колебаний мировых цен на нефть.

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