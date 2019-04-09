Путин назвал последствия для США от дешевой нефти

Президент России Владимир Путин заявил, что для США добыча нефти при ценах ниже 40 долларов за баррель может оказаться нерентабельной. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если цены на нефть, скажем, ниже 40 долларов упадут, то рентабельность производства и рост добычи в Соединенных Штатах будет поставлен под вопрос», — подчеркнул он.

При этом нашей стране, по словам главы государства, такой сценарий не грозит. Путин отметил, что в России добыча нефти и газа гораздо дешевле, чем в США, Европе и странах Ближнего Востока.

Российский лидер также отметил, что метод гидравлического разрыва пласта, который использует США, является самым экологически вредным.

Ранее, 8 апреля, нефть марки Brent подорожала выше психологически важной отметки в 70 долларов за баррель. Эти значения — максимальные с начала ноября 2018 года.

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