Главный покупатель нефти в мире запасся сырьем под завязку

Китай, являющийся главным мировым импортером нефти, закупился сырьем под завязку. В настоящее время китайские нефтехранилища заполнены топливом почти до предела. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Теперь перед второй экономикой мира стоит сложная задача найти дополнительные резервуары для хранения.

КНР в 2020 году стала первой жертвой пандемии коронавируса и первой же начала оправляться от кризиса. В 2020-м Пекин на фоне падения цен на нефть начал скупать дешевое сырье и заполнять им хранилища. В настоящее время объем топлива в резервах примерно равен объему 100 дней чистого импорта. Недавно запасы вырастали до 120 дней чистого импорта.

По мнению аналитиков, Китай не остановится на таком объеме и будет покупать больше нефти. Для Пекина как главного импортера этого топлива в мире достаточный уровень запасов имеет решающее значение для сохранения устойчивости экономики в периоды внешнеполитических потрясений, влияющих на поставки и цены. Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендует странам иметь в своих нефтехранилищах объем топлива, достаточный для покрытия как минимум 90 дней чистого импорта.

В 2020 году Китай увеличил импорт нефти на 7,3 процента. Ежедневные покупки топлива составляли 10,85 миллиона баррелей. Кроме того, Пекин увеличил импорт природного газа на 5,3 процента в прошлом году, писало агентство Reuters.