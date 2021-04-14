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Иран установил нефтяной рекорд вопреки США

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Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Иран решил нарастить добычу нефти вопреки США и санкциям со стороны Вашингтона, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), выдержки из которого приводит ТАСС.

По данным агентства, в марте объем добычи нефти иранскими компаниями достиг 2,3 миллиона баррелей в сутки, что на 110 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле, и является рекордным показателем за последние два года.

«Иран открыл свои нефтяные краны с конца 2020 года, бросая вызов санкциям США. Сейчас его добыча достигла максимальных отметок за почти два года», — говорится в сообщении МЭА.

США ввели повторные санкции в отношении Ирана в конце 2018 года, спустя несколько месяцев после того, как страна вышла из договоренностей в рамках «иранской шестерки», в которой также принимали участие Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

В отношении Тегерана действуют, в частности, запрет на экспорт нефти и совершение операций с госдолгом США. Тем не менее, Иран остается четвертым по объемам добычи членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

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