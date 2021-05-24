Назван самый большой риск для экономики России

Рост выбросов парниковых газов является самым большим риском для экономики страны, заявил советник президента России, специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев, пишет ТАСС.

Материалы по теме Бизнес в клеточку. Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия? Высокогорный бюджет. Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?

Он уверен, что страна должна перейти на низкоуглеродное развитие для сохранения конкурентоспособности российской продукции. «Если наши партнеры за рубежом глобально снижают в своей стране выбросы, то, к сожалению, в нашей стране эти выбросы растут», — подчеркнул Эдельгериев. Он также назвал борьбу с увеличением выбросов условием для выхода России на новые международные рынки.

Президент России Владимир Путин призвал в будущем сделать воздух в стране чище, чем в Европе. «За предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе», — сказал ранее глава государства.

Он отметил, что это сложная задача, учитывая размеры страны, особенности ее географии, климата и структуры экономики. По словам Путина, России необходимо ответить на вызовы изменения климата и адаптировать к ним промышленность, ЖКХ, сельское хозяйство, всю инфраструктуру. Важно создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и добиться снижения их объемов, отметил президент.