США пообещали уполовинить вредные выбросы

Власти США пообещали уполовинить объем вредных выбросов к 2030 году, сообщает Reuters. Об этом в начале двухдневного климатического саммита объявил президент страны Джо Байден.

По словам политика, Соединенные Штаты обязуются к 2030 году вдвое сократить чистый объем эмиссии парниковых газов по сравнению с уровнем 2005-го. Таким образом Вашингтон собирается вернуть мировое лидерство в борьбе с изменением климата — после выхода из Парижского соглашения при предыдущем главе государства Дональде Трампе.

Материалы по теме Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России? Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику

Согласно плану Байдена, к 2050 году США достигнут углеродной нейтральности. Это значит, что все вредные выбросы должны быть компенсированы, например высадкой деревьев. Ожидается, что достижение этой масштабной цели позволит создать новые рабочие места. При этом многие члены Республиканской партии выступают против такой политики, опасаясь ущерба экономике.

Озвученный план не предусматривает четких целевых показателей для отдельных отраслей экономики. Но эксперты предполагают, что сокращение выбросов в первую очередь коснется автомобильной и энергетической промышленности.

Также аналитики отмечают, что от соблюдения страной принципов озвученного Байденом плана будет зависеть доверие к США в вопросе экологии. Поскольку сейчас Вашингтон имеет репутацию игрока, политика которого может поменяться в зависимости от текущего руководителя.