Российские власти признали важность «зеленой» экономики

Российские власти в лице Минэкономразвития фактически признали важность «зеленой» экономики и разработали критерии, соответствуя которым, компании смогут рассчитывать на специальное профильное финансирование, пишет РБК.

Главный критерий — компания должна соответствовать требованиям государственного справочника наилучших доступных технологий производства (НДТ), в частности, иметь обновленный парк оборудования для снижения уровня вредных выбросов.

Также претенденты на статус «зеленых» компаний обязаны соблюдать количественные требования по объемам выбросов, в зависимости от вида производимой продукции.

Льготы предусмотрены для проектов в области атомной, солнечной и ветровой энергетики, а также объекты гидроэнергетики мощностью не более 25 мегаватт. Некоторые виды проектов, например по утилизации шахтного метана и по переработке угля, признаются переходными. Они должны будут повысить ресурсную и энергетическую эффективность хотя бы на 20 процентов.

Признанные «зелеными» предприятия смогут привлекать соответствующее финансирование, а именно выпускать «зеленые» облигации и получать банковские кредиты. Ожидается, что в будущем для инвесторов в такие виды активов будут предусмотрены налоговые и другие льготы.