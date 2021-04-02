В «Газпроме» засомневались в зеленой энергетике

В «Газпроме» засомневались в в эффективности зеленой энергетики. По словам первого зампреда корпорации Олега Аксютина, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) уступают в надежности традиционным нефти и газу, передает РБК.

Он уточнил, что ВИЭ очень сильно зависят от быстро меняющихся погодных условий. Кроме того, для широкого потребления энергии из ВИЭ необходимо создавать инфраструктуры накопления и хранения энергии или дополнительных генерирующих мощностей в качестве резерва, если выработка вдруг прервется. «Затраты на это весьма существенны. Оценка экономической эффективности ВИЭ становится существенно ниже», — констатировал Аксютин.

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Ранее стало известно, что российские власти сэкономят на программе поддержки зеленой генерации энергии в период с 2025 по 2035 год. Ее финансирование урежут на 22 процента, с 400 миллиардов рублей до 313 миллиардов. Поводом для него стало желание правительства сдержать рост цен на электроэнергию в пределах инфляции, чтобы не навредить национальной экономике.

Развитие возобновляемой энергетики является одной из ключевых задач начавшегося на Западе «зеленого разворота». Способом борьбы с грязной выработкой станут специальные пошлины, которыми будут облагать товары, произведенные с использованием такой энергии.