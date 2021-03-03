Президент Владимир Путин поручил подготовить Россию к «зеленому развороту» Запада. Глава государства поручил выработать меры от рисков падения спроса на отечественные активы с высокими климатическими рисками. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания о ситуации в банковской сфере.

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В Кремле отметили угрозу для российской экономики из-за сокращения спроса со стороны участников мирового рынка капитала на активы, которые наносят ущерб окружающей среде. Путин попросил правительство и Банк России разработать план мероприятий, которые позволят снизить подобные риски. Доклад о реализации поручения нужно представить главе государства к 1 сентября 2021 года, а далее обновлять раз в полгода.

В мире растет спрос на социально-ответственные инвестиции в компании, отвечающие нормам ESG (environmental, social and governance). Так, в 2020 году лидерами среди фондов акций США по доходности стали фонды, которые инвестируют в компании из сферы чистой энергетики, писало издание VTimes. В сторону «зеленых инвестиций» разворачиваются крупные институциональные инвесторы.

Так, Норвежский пенсионный фонд — крупнейший резервный фонд планеты — еще три года назад начал отказываться от инвестиций в нефть и газ, отрицательно влияющих на экологию. В настоящее время организация, в управлении которой находится 1,3 триллиона долларов, ставит перед собой задачу нарастить вложения в возобновляемые источники энергии.