Крупнейший резервный фонд мира предупредил о «пузыре» на рынке

Норвежский пенсионный фонд — крупнейший резервный фонд планеты — предупредил о формировании нового «пузыря» на мировом финансовом рынке. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление главы фонда Николая Тангена (Nicolai Tangen).

По его мнению, ситуация с резко возросшим спросом на социально-ответственные инвестиции в компании, отвечающие нормам ESG (environmental, social and governance), напоминает обстоятельства, которые предшествовали появлению «пузыря доткомов», возникшему во второй половине 1990-х — начале 2000-х. Тогда резко возрос интерес к вложениям в акции появившихся повсюду интернет-компаний, что завершилось рыночным обвалом и разорением многих инвесторов.

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В то же время Танген напомнил, что после того, как «пузырь доткомов» лопнул и котировки технологических компаний рухнули, сектор продолжил развиваться. В настоящее время пережившие кризис компании стоят больше, чем на пике 20 лет назад. Например, акции Microsoft в конце 1999 года торговались на уровне около 60 долларов за бумагу. В пятницу, 26 февраля 2021 года, они стоят более 232 долларов.

По мнению главы Норвежского пенсионного фонда, как и в случае с технологическими компаниями, рынок социально-ответственных инвестиций в краткосрочной перспективе может ждать обвал. Однако в долгосрочной перспективе они имеют значительный потенциал.

В январе стало известно, что Норвежский пенсионный фонд начал отказываться от отрицательно влияющих на экологию инвестиций в нефть и газ три года назад. Задача организации — увеличить вложения в возобновляемые источники энергии. Их доля в фонде, объем которого составляет 1,3 триллиона долларов, должна достигнуть примерно 1 процента.