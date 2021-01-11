Нефтяной конкурент России построит город будущего без дорог и машин

Саудовская Аравия, которая является одним из основных конкурентов России на рынке нефти, решила построить город будущего без машин, дорог и выбросов углекислого газа. Об этом объявил кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщает Al Arabia.

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Проект получил название The Line и станет первым шагом в реализации более масштабной идеи, анонсированной еще в 2017 году, — создании футуристического бизнес-хаба Neom на побережье Красного моря стоимостью в 500 миллиардов долларов. The Line начнут строить уже в первом квартале 2021 года. Стоимость его инфраструктуры оценивается в 100-200 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

По замыслу саудовских властей, город полностью будет питаться от возобновляемых источников энергии. Его протяженность составит 170 километров, а вместимость будет около миллиона жителей. В городе не будет ни дорог, ни машин — для передвижения будут использовать сверхвысокоскоростные транспортные средства. По заявлению саудовских властей, время в пути с одного конца города в другой не превысит 20 минут. Ожидается, что к 2030 году The Line позволит создать около 380 тысяч рабочих мест.

Развитие «зеленой экономики» и инвестиции в возобновляемую энергетику являются важными для властей Саудовской Аравии, поскольку в настоящее время страна сильно зависит от экспорта нефти. В 2020 году на него пришлось более половины государственных доходов.