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Саудовский мегапроект города будущего оказался под угрозой

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман признал, что в ближайшие годы никто не будет инвестировать в проект строительства города будущего NEOM. По сообщению Financial Times, заявление прозвучало на встрече с представителями бизнеса.

Как отмечается в публикации, принц признал, что мировая реакция на убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкуджи в генконсульстве страны в Стамбуле может помешать планам по модернизации королевства.

Проект по строительству с нуля города будущего оценивался в 500 миллиардов долларов. Было заявлено, что в NEOM привлекут высококвалифицированные кадры, а физическую работу будут выполнять роботы, количество которых превысит население города. Приоритетными сферами для экономики NEOM должны были стать цифровые технологии, новая энергетика, биотехнологии и медиа.

После убийства саудовского журналиста иностранные консультанты, включая архитектора Нормана Фостера, дистанцировались от проекта, чтобы не рисковать своей репутацией. Также от участия в проекте отказались иностранные инвесторы.

Принц Мухаммад заявил на встрече, что теперь Саудовская Аравия будет вкладывать больше средств в традиционную экономику. По мнению авторов Financial Times, фактически этим он признал, что заявленный ранее курс на реформы провалился.

Два года назад Мухаммад представил план глобальной реформы экономики Саудовской Аравии под названием «Видение-2030». Он включал в себя строительство мегагорода NEOM и приватизацию части крупнейшей компании страны — нефтедобывающей Saudi Aramco. В итоге оба проекта пришлось отложить.

Джамаль Хашкуджи был убит 2 октября, когда пришел в диппредставительство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии подтвердили смерть журналиста лишь спустя 19 дней, однако заявили, что убийство было непреднамеренным. Власти Турции настаивают, что преступление было совершено намеренно и с особой жестокостью с санкции саудовских властей.

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