В России подсчитают ущерб от изменений климата

В России собираются подсчитать ущерб, который государству наносит изменение климата. Как сообщает газета «Ведомости», Минэкономразвития утвердило методические рекомендации по адаптации к изменениям климата. После этого в стране появятся новые статистические данные, учитывающие размер ущерба от глобального потепления.

Документ стал одним из этапов реализации Парижского соглашения. Замдиректора департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития Андрей Чайка уточнил, что следующим шагом будет создание конкретных планов для регионов и отраслей.

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В настоящее время статистика отражает только риски, относящиеся к чрезвычайным ситуациями. Однако значительная часть потенциального ущерба связана с медленными изменениями климата, в частности, с таянием вечной мерзлоты. Методические рекомендации предлагают оценивать экономический ущерб от климатических рисков в том числе в рублевом эквиваленте.

Ранее в мае специальный представитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев сказал, что рост выбросов парниковых газов является самым большим риском для экономики страны. «Если наши партнеры за рубежом глобально снижают в своей стране выбросы, то, к сожалению, в нашей стране эти выбросы растут», — подчеркнул Эдельгериев. Он также назвал борьбу с увеличением выбросов условием для выхода России на новые международные рынки.

Развитие зеленой энергетики для России особенно важно на фоне грядущего истощения запасов традиционных углеводородов. Как говорил глава Минприроды Александр Козлов, обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года.

В том, что эпоха нефти и газа скоро закончится, уверен миллиардер Олег Дерипаска. Он напомнил, что ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) предостерегло от инвестиций в новые нефтегазовые проекты. Отрасли предстоит заново изобрести себя, заявил предприниматель.