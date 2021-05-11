Предсказаны сроки истощения запасов нефти и газа в России

Глава Минприроды Александр Козлов предсказал в интервью РБК, что обеспеченность всех запасов нефти в России при текущей добыче составляет 59 лет, природного газа — 103 года. Содержание беседы приводит РИА Новости.

По его словам, где-то существуют месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. «В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах. Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь», — отметил Козлов.

Министр заявил, что непросто удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти. Он отметил, что иностранные партнеры России не дают возможности применять определенные технологии.

В то же время разработка технологий в России способствует созданию новых рабочих мест, так как граждане в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но также и в смежных областях, таких как нефтесервис. «И государство помогает нашим компаниям, беря на себя часть обязательств, например по геологоразведочным работам», — сказал Козлов.

Ранее глава Роснедр Евгений Киселев предсказал сроки истощения извлекаемых запасов нефти в России. По его словам, нефти в России хватит еще на 58 лет. При этом Киселев подчеркнул, что данный расчет основывается на современном уровне развития технологий, а с их развитием срок будет отодвигаться.