Доступ на Лондонскую биржу решили ограничить из-за компании российского олигарха

Власти Великобритании задумались о том, чтобы ограничить доступ на Лондонскую биржу для компаний, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности Соединенного королевства. Об этом сообщает Financial Times.

Как указали в Казначействе страны, власти в ближайшее время продумают вопрос о регулировании работы торговой площадки. Конкретные страны и компании, представляющие потенциальную угрозу в ведомстве не назвали. Однако, отмечает Forbes, правилами размещения на Лондонской биржи всерьез заинтересовались после IPO компании En+, основанной российским олигархом Олегом Дерипаской.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

Сейчас решение об IPO на Лондонской бирже принимает специальное подразделение в составе Управления по финансовому регулированию и надзору. В перспективе полномочия хотят дать и Совету по национальной безопасности.

Белый дом ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний в 2018-м, хотя их работа продолжалась по временным разрешениям. В начале 2019-го ограничительные меры против En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» отменили. Тогда США признали, что предприниматель вышел из управления бизнесом.

В конце 2020 года агентство Bloomberg узнало, что европейские чиновники передали правительству США доклад о том, как российский миллиардер Олег Дерипаска соблюдает условия режима отмены санкций в отношении ряда предприятий. Бизнесмен, как утверждало агентство, не исполняет соглашение с американскими властями и продолжает контролировать свои компании и использует их для продвижения российского влияния. Эти обвинения назвали выпадом против всей российской промышленности.