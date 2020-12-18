Совет рабочих ГАЗа ответил на обвинения Bloomberg в адрес Дерипаски

«Очередными происками США с целью подмять под себя ключевые отрасли в стране, включая автопром» назвал Совет рабочих ГАЗа обвинения в адрес российского бизнесмена Олега Дерипаски, опубликованные накануне агентством Bloomberg.

В Совете рабочих выразили уверенность, что обвинения в отношении Олега Дерипаски связаны с угрозой санкционных ужесточений по отношению ко всем бизнесам промышленника, включая автозавод ГАЗ, и назвали «выпадом против всей российской промышленности».

«Это выпад не против Олега Дерипаски, а против нас, всей российской промышленности. Это полный цинизм и попытка американцев подмять под себя ключевые отрасли в нашей стране, включая автопром», — заявил «Ленте.ру» председатель рабочих советов группы ГАЗ Евгений Морозов.

По его словам, «сегодня американцы держат под колпаком "Русал", а завтра они придут на ГАЗ, чтобы закрыть нас и преподнести на блюдечке автомобильный рынок американскому Форду». «Они рвутся убрать от управления ГАЗом Олега Дерипаску, потому что именно он превратил ГАЗ в реальную силу — завод, который уперся и не сдает российский рынок иностранным конкурентам», — сказал Евгений Морозов. При этом он подчеркнул, что работники завода не допустят, чтобы американцы уничтожили завод.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что европейские чиновники передали правительству США доклад о том, как российский миллиардер Олег Дерипаска соблюдает условия режима отмены санкций в отношении ряда предприятий. Бизнесмен, как утверждало агентство, не исполняет соглашение с американскими властями и продолжает контролировать свои компании и использует их для продвижения российского влияния.

Представители Дерипаски отвергли все обвинения. Они напомнили, что действия миллиардера по отдалению от управления US Rusal были одобрены правительством США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое отвечает за санкции, пока не прокомментировало новые обвинения.

Белый дом ввел санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний 6 апреля 2018 года, хотя их работа продолжалась по временным разрешениям. В начале 2019-го ограничительные меры против En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» отменили. Тогда США признали, что бизнесмен вышел из управления бизнесом.