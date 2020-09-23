Представлена электрическая «ГАЗель»

Группа ГАЗ представила электрическую версию микроавтобуса «ГАЗель», пишет РБК. Она получила название GAZelle e-NN.

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Электромобиль представлен в трех вариантах: представительский микроавтобус, маршрутный микроавтобус и грузопассажирский фургон-комби. В конструкции всех трех машин использованы стандартные шасси, кузовы и элементы салона наряду с «совершенно новыми электрическими узлами», среди которых тяговые батареи, электромотор, преобразователь напряжения и зарядное устройство.

Грузоподъемность электрокаров достигает 2,5 тонны, максимальная скорость — 100 километров в час. Аккумуляторы, питающие двигатель, позволяют проехать без подзарядки до 120 километров, при оснащении блоком дополнительных батарей — до 200 километров. Зарядка с нуля до 80 процентов длится около 30 минут при использовании специального оборудования.

По оценке международной консалтинговой компании KPMG, Россия занимает третье с конца место (23-е из 25) по готовности к использованию электромобилей. Еще ниже расположились Бразилия и Индия. Специалисты анализировали уровень инвестиций в развитие профильных технологий, инфраструктуру и разработки в области электротранспорта.