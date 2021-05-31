Американские власти создали новую угрозу для биткоина

Финансовые власти США собираются активнее включиться в регулирование рынка криптовалют, достигающего 1,5 триллиона долларов США, беспокоясь об отсутствии должного контроля рисков для инвесторов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на исполняющего обязанности главы банковского регулятора США Майкла Хсу (Michael Hsu).

Он рассчитывает, что власти страны предпримут совместные усилия для создания «регуляционного периметра» в этом вопросе. При этом пока не ясно, кто именно возьмет на себя роль надзорного органа.

Материалы по теме Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше? Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?

В США регулированием криптовалют занимается сразу несколько ведомств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссию по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и министерство финансов.

FT отмечает, что межведомственную встречу по вопросу криптовалют ранее провели чиновники Управления контролера денежного обращения, подчиненного Хсу, а также Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов. Обсуждали этот вопрос и представители SEC и CFTC.

Заявление Хсу последовало на фоне продолжающегося падения цены биткоина, связанного в том числе с усилиями китайских властей по регуляции сектора. 27 мая скептицизм по поводу биткоина выразил также глава Центрального банка Японии Харухико Курода, после чего криптовалюта опускалась в цене до самого низкого уровня за неделю. 23 мая криптовалюта теряла в цене почти половину по сравнению с годовым максимумом. Самая высокая цена отмечалась 14 апреля: биткоин стоил более 64 тысяч долларов.