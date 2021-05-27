Дерипаска ответил на слухи о переходе в Кремль

Информация о том, что на должность бизнес-омбудсмена после ухода с нее Бориса Титова может быть назначен миллиардер Олег Дерипаска, неверна. Об этом заявила пресс-секретарь предпринимателя Лариса Беляева, сообщает Ura.ru.

Дерипаска, по ее словам, назвал слухи о рассмотрении в Кремле его кандидатуры «полным бредом», и ответил, что таких амбиций у него лично нет.

О том, что совладелец En+ входит в список претендентов, газете «Ведомости» рассказали два источника в окружении Титова и собеседник издания, близкий к «Деловой России».

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

Сам Титов пообещал, что не будет претендовать на новый срок после истечения полномочий в 2022 году. Однако источники утверждают, что его отставка по личной инициативе состоится уже в июне-июле 2021 года из-за желания сконцентрироваться на выборах в Госдуму с Партией Роста, председателем которой он является.

Версия по поводу назначения Дерипаски может быть связана еще с тем, что в мае миллиардер сменил Титова на посту главы наблюдательного совета Института экономики роста имени Столыпина.

Кроме того, в последнее время Дерипаска неоднократно высказывался по теме условий работы российского бизнеса. В том числе он прокомментировал слова премьер-министра Михаила Мишустина, обвинившего в росте цен жадных производителей и торговые сети. По мнению миллиардера, в России действует «самая кабальная» долговая система в мире, не позволяющая инвестировать внутри страны.