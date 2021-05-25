Главный защитник российского бизнеса уйдет в отставку

Главный защитник российского бизнеса, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов в 2022 году уйдет в отставку. Об этом он сам объявил на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, трансляция которой велась на его официальном сайте.

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«Все мы понимаем — с математикой все неплохо у предпринимателей, я думаю, — что этот год будет завершающим для меня как уполномоченного по защите прав предпринимателей», — заявил Титов.

По его словам, он не намерен занимать свою должность больше двух пятилетних сроков, второй из которых истекает в следующем году. Такую позицию он назвал правилом всех уполномоченных по правам предпринимателей.

Титов был назначен бизнес-омбудсменом в 2012 году указом президента Владимира Путина. В 2017-м его полномочия были продлены. На своем посту Титов запомнился, в том числе, высказываниями в пользу снижения административного и уголовного давления на бизнес.