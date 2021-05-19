Российский бизнес признался в страхе перед уголовными делами ни за что

Подавляющее большинство российских предпринимателей опасаются необоснованного возбуждения уголовных дел в отношении себя и не считают ведение в стране бизнеса безопасным. Об этом на конференции для предпринимателей «Забизнес: рейтинг регионов. Московская область» заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Его выступление опубликовала пресс-служба форума.

Он сослался на данные последнего опроса Федеральной службы охраны (ФСО) России, которые попадут в отчет для президента страны Владимира Путина. Почти 80 процентов его участников признались в страхе попасть под суд ни за что.

Титов напомнил, что расширен перечень экономических преступлений, дела по которым возбуждаются только при заявлении потерпевшего, повышены пороги ущерба для криминализации и многое другое. Однако, подчеркнул он, даже верные изменения в законодательстве с легкостью обнуляются правоприменительной практикой.

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По словам омбудсмена, за время существования институт уполномоченных получил более 100 тысяч обращений, из них 10 тысяч связаны с жалобами на необоснованное преследование, чаще всего — по статье за мошенничество. Если говорить о личных обращениях, то там доля таких жалоб достигает 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в своем докладе Титов хочет рассказать Путину о «катастрофической» ситуации, в которую может попасть национальный бизнес, из-за проблем с судами. Речь пойдет о систематическом изъятии у предпринимателей дорогостоящих активов.

Год назад небезопасным ведение бизнеса в России в аналогичном опросе ФСО называли 74,3 процента. В 2017-м таковых было только 57,1 процента.

В марте 2020 года Путин признался, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.