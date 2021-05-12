Путину решили рассказать о «катастрофе» в экономике из-за судов

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов решил рассказать президенту страны Владимиру Путину о «катастрофической» ситуации, в которую может попасть национальный бизнес, что скажется и на всей экономике. Об этом со ссылкой на доклад, представить который планируется в конце мая, пишет РБК.

По мнению омбудсмена, правоприменение в России в делах против компаний по поводу недвижимости изобилует манипуляциями. Те приводят к изъятию у предпринимателей дорогостоящих активов, то есть идет экспроприация имущества.

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В частности, Титов указывает, что по общему правилу срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо должно было узнать о нарушении своего права, а также о том, кому следует предъявить претензии. На практике местные администрации нередко добиваются в судах того, что срок исковой давности не подлежит применению.

Подобная проблема и с квалификацией зданий, построенных до 1995 года (вступление в силу части первой Гражданского кодекса), как самовольных построек. Президиум Высшего арбитражного суда, упраздненного в 2014 году, ранее поддерживал аргументы о невозможности применения термина «самовольная постройка» к зданию, построенному до 1995 года. Но в последнее время суды перестали принимать во внимание эту позицию. По словам Титова, с учетом количества зданий, построенных в этот период и используемых бизнесом, проблема может стать неуправляемой.

Отдельно омбудсмен упоминает проблему с кадастровой стоимостью. Она, несмотря на реформу 2017 года, продолжает оставаться необоснованной, а малый и средний бизнес вынужден платить неподъемные налоги. Если компания хочет оспорить оценку, то судебные издержки ложатся на ее счет, так как суд трактует положительное решение как «налоговую выгоду».

Ранее Титов сравнил расходование бюджетных средств во время пандемии с «дырявым решетом». Он заявил, что важен не объем бюджетных вложений, а то, на что именно тратятся деньги. Нынешняя ситуация, по его словам, создает условия не для развития, а для консервации.