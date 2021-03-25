Советник Путина оценил госрасходы фразой «в дырявом решете воду не носят»

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и советник президента России Владимира Путина Борис Титов в колонке для РБК заявил, что важен не объем бюджетных вложений, а то, на что именно тратятся деньги. По его оценке, расходование бюджетных средств во время пандемии похоже на «дырявое решето».

Бизнес-омбудсмен напомнил, что в прошлом году государству пришлось потратить из бюджета рекордную сумму — 42,12 триллиона рублей, что составляет 39,5 процента ВВП. При этом он отметил, что объем вложений не является единственным параметром, чтобы судить об успешности стратегии, важно также учитывать, на что тратятся средства.

«В нашем случае все это напоминает "замкнутый круговорот". Основной источник доходов — экспорт энергоносителей. Основное направление расходов — поддержка населения, около 50 процентов которого занято в бюджетной системе. Одним словом, при номинальном росте и отдельных расходах "на сторону" все эти средства "обращаются" внутри бюджетной системы и направлены на ее поддержание. Это основание для развития? К сожалению, нет. Это база для "консервации" ситуации», — считает Титов.

По его мнению, рост бюджетных расходов для стимулирования производства в России недостаточен, и страна импортирует многое из того, что можно производить самостоятельно. «Конечно, если исходить из логики "в дырявом решете воду не носят", то государственные деньги надо беречь, чтобы не утекли. Но мириться с дырявым решетом и считать его единственной надеждой больше нельзя», — заявил Титов и предложил два способа решить проблему. В первую очередь он предложил ужесточить контроль над распорядителями государственных финансов, однако, по его словам, в такой подход слабо верится. Второй способ исправить ситуацию и «залатать решето» — стимулировать новые источники роста, сделать ставку на частное производство и бизнес.

Титов также предложил снизить налоги, субсидировать ставки по кредитам на инвестиции и снизить тарифы на газ. «Да, расходы госбюджета сейчас велики. Но "откатывать" их обратно к уменьшению — совершенно не время», — заключил он.