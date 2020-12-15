Российскому бизнесу предложили простить налоги

Взамен предоставления льгот российскому бизнесу предпринимателям можно было бы простить налоги за 2020 год. Такое предложение озвучил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Копия заявления есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

«Мы сейчас обсуждаем — давать ли в наступающем году дополнительные деньги бизнесу, а если давать, то сколько. А не проще ли государству не брать с предпринимателей деньги, причитающиеся в виде налогов?» — поинтересовался он. По мнению Титова, существующая налоговая нагрузка избыточна и не дает бизнесу нормально работать. «Было бы целесообразно начать дискуссию о возможности понижения страховых взносов для бизнеса, не входящего в реестр МСП», — указала общественный омбудсмен по вопросам малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова.

По мнению Минэкономразвития, на фоне пандемии в стране не произошло драматического сокращения малого и среднего бизнеса. В ведомстве указали, что с начала года число работников там снизилось на 4 процента, указывает РБК. С начала года зарегистрировалось 860 тысяч новых предпринимателей, в то время как за аналогичный период прошлого года — свыше миллиона. Падение активности подтверждает и недавнее исследование компании «ЦИАН.Коммерческая». Оно показало, что число объявлений о продаже готового бизнеса в российских городах-миллионниках выросло в среднем на 28 процентов после самоизоляции.