Путин помог взлететь акциям компании своего советника

Акции одного из крупнейших производителей вин в России — «Абрау-Дюрсо», — которым владеет уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, взлетели после заявления Владимира Путина о желании сотрудничать с компанией после ухода с поста президента. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Акции компании в ходе торговой сессии подорожали более чем на 10 процентов и к 15:30 по московскому времени достигли 220 рублей за бумагу. На момент написания материала стоимость акций скорректировалась и упала до 210 рублей.

Путин во время онлайн-беседы со студентами вузов 25 января отметил, что ему нравится виноделие как сфера деятельности. После завершения полномочий президента он готов выступить советником для такого бизнеса по правовым вопросам.

«Я бы когда-нибудь этим позанимался — не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов (является действительным государственным советником 2 класса — прим. «Ленты.ру»), который является владельцем "Абрау-Дюрсо" (...) Может быть, когда я работу закончу, я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права», — сказал Путин. Он добавил, что сам бизнес как занятие его никогда не интересовал.

Путин является юристом по образованию. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет).