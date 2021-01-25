Путин придумал себе дело после президентства

Президент Владимир Путин допустил, что может стать советником омбудсмена и предпринимателя Бориса Титова, который занимается виноделием. Свою возможную будущую деятельность глава государства придумал во время онлайн-встречи со студентами российских вузов, передает РИА Новости.

«Я когда работу закончу, может быть, к нему в советники пойду. Но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права», — сказал он.

Путин подчеркнул, что бизнес его никогда не интересовал. «Это не мое совсем», — признался президент.

В декабре 2018 года Владимир Путин во время открытого урока в Ярославле заявил, что главой государства может стать человек любой профессии. Однако как правило главами государств, правительств становятся люди, которые имеют либо юридические, либо экономические знания, отметил он.

Борис Титов более девяти лет был председателем совета Союза виноградарей и виноделов России. Его семье принадлежит один из крупнейших производителей вин в России — «Абрау-Дюрсо».