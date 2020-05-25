Российский бизнес стал гораздо больше бояться силовиков

Представители российского бизнеса стали гораздо чаще признаваться в страхе перед силовыми структурами. Об этом говорят данные опроса Федеральной службы охраны (ФСО), с которыми ознакомились «Ведомости».

Результаты исследования содержатся в ежегодном докладе уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Опрошены были 279 экспертов (адвокаты, правозащитники, прокуроры, ученые-юристы) и 189 предпринимателей. Ведение бизнеса в России назвали небезопасным 74,3 процента. Это больше, чем в 2017-м — 57,1 процента.

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Недоверие к силовикам достигло 70,3 процента, хотя еще в 2017 году оно составляло 45 процентов. Не считали правосудие в России независимым и объективным в 2017 году 50 процентов респондентов, а в 2020-м — 73,8 процента. Три четверти опрошенных отмечают недостаточную квалификацию следователей, столько же считают, что преступлениями в предпринимательской сфере должен заниматься специальный отдел.

Респонденты, в отношении которых возбуждали уголовные дела, объясняли это личным интересом силовиков (41,3 процента) и конфликтом с другими бизнесменами (37,6 процента). Деятельность по предотвращению коррупции считают неэффективной 74,1 процента, хотя три года назад такого мнения придерживались 61,1 процента.

Замглавы юридической службы аппарата бизнес-омбудсмена Наталья Рябова указала, что правоохранительные органы используют аресты предпринимателей, а также аресты счетов и имущества для давления. Введенный механизм защиты прав предпринимателей фактически не работает, поскольку его применяли, как свидетельствует опрос, только в 17 процентах случаев.

Ранее Титов сообщал, что в 2019 году число уголовных преступлений, заведенных по экономическим статьям, выросло более чем на треть. При этом 80 процентов таких преследований связано с неисполнением договорных обязательств, которое правоохранители квалифицируют как мошенничество.

В марте президент России Владимир Путин признался, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, «жуликами».

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