В России стали сильнее «кошмарить бизнес», несмотря на то, что еще в 2008 году на тот момент президент России Дмитрий Медведев требовал ослабить давление на предпринимателей. Об этом пишут «Ведомости».

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В 2019 году число уголовных преступлений, заведенных по экономическим статьям, выросло более чем на треть, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов со ссылкой на данные Следственного комитета, МВД и ФСБ. Так, за год в общей сложности зарегистрировано 317 627 преступлений (плюс 37 процентов к уровню 2018 года).

При этом 80 процентов дел возбуждены по так называемым резиновым статьям, позволяющим правоохранительным органам квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество (статьи 159-159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации), отметил Титов.

По его словам, ситуация с преследованием бизнесменов в России вызывает двоякое ощущение. С одной стороны, согласно статистике силовых ведомств, количество дел, переданных в суд, не растет. Становится все больше находящихся в производстве дел, что объясняется увеличением случаев, когда расследование приостановлено. С другой стороны, уголовное законодательство в России либерализуется.

Президент России Владимир Путин в конце 2019 года внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает смягчение уголовных статей для бизнеса. В нем, в частности, речь шла о статье 210 УК «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бизнеса. В феврале нижняя палата парламента приняла закон в первом чтении.

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