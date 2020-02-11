Российские власти захотели больше знать о бизнесе

Минэкономразвития попросило новое правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным помочь убедить крупный бизнес раскрывать нефинансовые показатели, например, по экологии и социальной политике. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию письма Минэкономразвития в аппарат правительства.

Концепцию развития публичной нефинансовой отчетности власти утвердили еще в 2017 году, осенью 2019-го в правительство внесли обновленную версию законопроекта. Документ предписывает публичным и государственным компаниям, унитарным и другим предприятиям, чья выручка или активы превышают 10 миллиардов рублей, раскрывать минимум нефинансовой информации. К ней, например, относятся данные о том, сколько компания закупает у малого бизнеса и как часто привлекается к ответственности за коррупцию.

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По предположениям, предписание может коснуться около 500 компаний. Ожидалось, что большая прозрачность позволит инвесторам больше узнать о российском бизнесе и сделает местные компании более привлекательными. Кроме того, это повысит конкурентоспособность предприятий из России на международном рынке. Однако фирмы не хотят выполнять новые обязательства. Как пояснил собеседник газеты в крупной промышленной компании, крупному бизнесу пока непонятно, под чем Минэкономразвития предлагает ему подписаться. В ассоциации «Росспецмаш» добавили, что сложно оценивать документ, пока нет окончательного перечня показателей.

Замминистра экономического развития Илья Торосов пояснил, что правительство подготовит постановление по ключевым показателям. По его словам, хотя компании не хотят раскрывать нефинансовую отчетность в обязательном порядке, это нужно делать, поскольку в противном случае никакого развития не получится. Сейчас законопроект поддерживают в основном компании, которые уже раскрывают нефинансовую отчетность. Всего их около 170.

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