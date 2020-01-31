ЦБ приготовился «обезглавливать» российские законы

Банк России приготовился реализовывать часть предложений по усовершенствованию законодательства от участников рынка, говорится в сообщении регулятора. «Обезглавливать» нормативно-правовые акты в рамках программы «регуляторной гильотины» он начал с августа прошлого года, независимо от аналогичной инициативы правительства.

С августа прошлого года 14 инициативных групп, сформированных ЦБ, получили более 600 предложений от участников рынка о необходимости внесения в действующие законы различных изменений. Из них одобрено было около 100.

Поддержанные предложения касаются порядка доступа финансовых организаций на рынок, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, совершенствования механизмов банковской отчетности. В частности, банки обратили внимание ЦБ на то, что необходимость отчетности в бумажном формате или на съемном носителе давно отпала.

«Регуляторная гильотина» ЦБ разрабатывается параллельно с аналогичной правительственной инициативой, автором которой в прошлом году стал тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев. Концепция предполагает отмену устаревших и избыточных законов, норм и правил, а также проверку новых нормативно-правовых актов по этим параметрам.

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