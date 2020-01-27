«Газпром» захотели подвести под «гильотину»

Требования естественных монополий, в том числе «Газпрома», захотели подвести под «регуляторную гильотину», пишут «Известия». Соответствующее предложение подготовила «Деловая Россия».

Инициатива касается правил, которые устанавливаются внутренними инструкциями естественных монополий и госкорпораций и временами могут идти вразрез с отраслевыми нормами и законами. Это фактически дает субъектам монополий статус регуляторов, отмечают авторы инициативы.

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Предложение «Деловой России» касается требований естественных монополий к бизнесу. Помимо «Газпрома», авторы упоминают РЖД и Росморпорт.

Положение о приоритете норм законодательства к требованиям естественных монополий может быть включено в «регуляторную гильотину» — запущенный бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым процесс актуализации и унификации законодательных норм. В его рамках все существующие требования должны быть проверены на актуальность, а новые принимаемые законы и правила смогут быть отменены по прошествии времени.

Письмо «Деловой России» направлено на рассмотрение правительству.

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