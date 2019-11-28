Правительство предложило «казнить» часть надзорных органов

Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов в рамках заседания правительства по вопросу «регуляторной гильотины» заявил о необходимости сокращения количества надзорных органов в российской экономике, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Это как раз вписывается в те решения, которые мы приняли по оптимизации государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы пересмотреть», — отметил Силуанов во время заседания правительства.

По словам первого вице-премьера, изменения можно провести в рамках «регуляторной гильотины» — законодательной реформы, предусматривающей отмену всех устаревших и неактуальных законодательных норм. Принимаемые в дальнейшем нормы должны будут проходить проверку на действенность и актуальность.

«Общее соединение в ряде случаев надзорных функций, там, где это разумно и возможно, наверное, это можно сделать», — ответил на предложение присутствовавший на заседании премьер-министр Дмитрий Медведев.

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