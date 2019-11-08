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Отмену советских законов в России просрочили

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Минюст не успел подготовить проект постановления об отмене правовых актов советских времен, который премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать к 15 ноября. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на письмо, которое ведомство направило в правительство.

В Минюсте столкнулись с трудностями при подготовке документа. Так, треть советских законов невозможно найти в правовых базах, а некоторые из них существуют только как ссылки в других актах. Все документы приходится проверять вручную, поскольку информация об их актуальности различается.

В письме указано, что из-за этих ограничений проект постановления будет готов не раньше 20 декабря. Собеседник издания в Минюсте рассказал, что продление срока — лишь техническая заминка, обусловленная большим объемом работы и сложностью ее выполнения. Сейчас согласована отмена около 60 процентов советских актов.

11 сентября Медведев поручил в рамках регуляторной гильотины с 1 января 2020 года прекратить действие некоторых законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. Тогда вице-премьер Константин Чуйченко отметил, что речь идет о 20 419 актах. Сам по себе механизм «регуляторной гильотины» предполагает масштабный анализ и пересмотр действующих законов с целью проведения их «ревизии».

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