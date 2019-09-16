В России отменят тысячи законов времен СССР

Минюст собирается признать недействительными порядка 20 тысяч законов, которые были приняты с 1917 по 1991 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Действие нормативных актов будет прекращено по распоряжению премьер-министра России Дмитрия Медведева в рамках регуляторной гильотины. Она коснется документов, регулирующих сферу труда, образования, сельского хозяйства, санитарно-эпидемиологического благополучия, здравоохранения и другие.

Полный список документов будет составлен по итогам проработки вопроса заинтересованными федеральными органами. Глава правительства поручил им представить предложения о том, какие акты стоит отменить, до 10 октября.

Медведев 11 сентября поручил в рамках регуляторной гильотины с 1 января 2020 года прекратить действие некоторых законов, принятых еще во времена СССР и РСФСР. Тогда вице-премьер Константин Чуйченко отметил, что в речь идет о 20419 актах. Сам по себе механизм регуляторной гильотины предполагает масштабный анализ и пересмотр действующих законов с целью проведения их «ревизии».

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