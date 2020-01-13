Анонсирована отмена еще 3 500 советских законов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал отмену еще 3 500 советских законов в рамках механизма так называемой регуляторной гильотины. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 13 января.

«В ближайшее время выйдет еще один документ по почти 3 600 актам СССР правительственного уровня», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Ранее в понедельник сообщалось, что Медведев подписал постановление об отмене с января текущего года 1 259 устаревших правительственных актов.

По словам премьера, это делается, чтобы снизить административную нагрузку на предпринимателей из-за «зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил».

Медведев также отметил, что к реформе нужно подходить грамотно. По его словам, не следует отменять действия документов, которыми предусмотрены различные льготы.

«Регуляторная гильотина» — законодательная реформа по отмене устаревших и неактуальных нормативно-правовых актов.

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