В России захотели упростить трудоустройство мигрантов. По данным «Известий», предлагается освободить предприятия, привлекающие таких работников, от плановых проверок.

Соответствующий законопроект, как ожидается, внесут на рассмотрение Госдумы осенью 2020 года. В правительстве считают, что эта мера поспособствует экономическому росту страны и будет укладываться в параметры «регуляторной гильотины».

Глава «Опоры России» Александр Калинин заявил, что в ближайшие десять лет численность населения трудоспособного возраста может сокращаться, а рабочие кадры нужны стране сейчас. «Естественно, бизнес пытается заполнить эти места за счет мигрантов. Но сегодня для их трудоустройства в РФ есть серьезные сложности», — объяснил он.

Той же позиции придерживается первый заместитель председателя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Однако, по его словам, прежде, чем давать оценку инициативе, необходимо увидеть текст разработанного законопроекта. «Сокращение проверок возможно, но — при появлении механизмов, которые пресекали бы возможность труда нелегальных мигрантов», — отметил парламентарий.

«Регуляторная гильотина» — законодательная реформа по отмене устаревших и неактуальных нормативно-правовых актов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!