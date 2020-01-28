Российские банки заработали «фальшивую» прибыль

Российские банки в 2019 году заработали 400 миллиардов рублей (из общих 1,7 триллиона чистой прибыли) «фальшивой» прибыли, которую экономисты также называют «бумажной», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на директора департамента обеспечения банковского надзора Центробанка Александра Данилова.

«Чистая прибыль — 1,7 триллиона рублей, прирост огромный относительно 2018 года, порядка 70 процентов. Но на самом деле 0,4 триллиона рублей — это прибыль от [внедрения в российскую отчетность стандарта] МСФО 9, от стандарта, который банки отразили в отчете о прибылях и убытках», — отметил Данилов.

Материалы по теме «Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали» Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше

По его словам, справедливая прибыль банковского сектора по итогам 2013 года должна была составить 1,3 триллиона рублей. При этом чистая прибыль банков за 2018 год, составившая согласно отчетности триллион рублей, должна быть увеличена на 500 миллиардов. «Если мы их убираем, а их надо убрать, иначе мы сравниваем яблоки с апельсинами, то получается, что чистая прибыль за вычетом этих факторов в 2018 году была 1,5 триллиона рублей, а в 2019-м — 1,3 триллиона рублей», — отметил Данилов.

С 2018 года российские банки в обязательном порядке перешли на финансовую отчетность по стандартам МСФО 9 вместе прежнего стандарта МСФО 39. Основные изменения касаются порядка учета активов, изменения в оценке которых теперь могут учитываться не только в составе прибыли или убытка, но и в составе прочего совокупного дохода, а также порядка учета создаваемых резервов (теперь они оцениваются не по фактически понесенным, а по ожидаемым убыткам).

Благодаря переходу на новый стандарт банки смогли частично сократить создаваемые резервы на возможные потери по ссудам и отразить разницу в составе доходов. По словам Данилова, такой эффект будет разовым и не повторится в дальнейшем.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!