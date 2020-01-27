Российские банки оштрафовали за нежелание блокировать личные счета бизнесменов

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, не блокирующие личные счета индивидуальных предпринимателей из-за различных неуплат. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По информации издания, с подобными штрафами столкнулись ВТБ и «Уралсиб». Эти банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс и закон «Об исполнительном производстве».

В Ассоциации банков России подсчитали, что основные кредитные организации в 2019 году получили примерно на каждого по 300 тысяч подобных предписаний от налоговиков. Однако до конца 2019 года ни разу не сообщалось о привлечении к ответственности за неисполнение этих требований.

23 января стало известно, что вклады в России оказались рекордно невыгодными. Причиной уменьшения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки Банком России. В 2019 году регулятор пять раз снижал ставку — в последний раз это произошло в декабре. Тогда Центробанк установил ключевую ставку на уровне 6,25 процента.

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