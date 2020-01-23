Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях в 10 крупнейших банках России впервые опустилась ниже шести процентов. Это следует из данных Центробанка, опубликованных на сайте регулятора.

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Вклады в России оказались рекордно невыгодными. Причиной уменьшения ставок по вкладам стало снижение ключевой ставки Банком России. В 2019 году регулятор пять раз снижал ставку — в последний раз это произошло в декабре. Тогда Центробанк установил ключевую ставку на уровне 6,25 процента.

Максимальная процентная ставка по вкладам опустилась в Сбербанке, Россельхозбанке, Альфа-банке, ВТБ, Газпромбанке, Совкомбанке, Райффайзенбанке, Московском кредитном банке, банке «ФК Открытие» и Промсвязьбанке, данные которых использует Центробанк. С 1 по 10 января 2020 года она составляла 5,93 процента, а с 10-го по 20-е — 5,89 процента. За 2019 год она снизилась с 7,53 до 6,01 процента.

В 2020-м Центробанк может продолжить снижение ключевой ставки на фоне замедления инфляции. В декабре 2019 года она составила 3 процента и продолжит снижаться в начале 2020 года, считают в Банке России. Однако, согласно прогнозу регулятора, по итогам 2020 года инфляция будет около 4 процентов.

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