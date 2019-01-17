Из России начали выводить деньги в три раза быстрее

Чистый отток капитала из России в 2018 году составил 67,5 миллиарда долларов, что в 2,7 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из данных Центробанка, опубликованных на сайте регулятора.

ЦБ объясняет возросший отток капитала стремлением банков рассчитаться по внешним обязательствам и одновременным ростом их иностранных активов. Это стало возможно благодаря тому, что поступления от экспорта российских товаров и услуг в 2018 году выросли. Компании зачислили больше валюты на свои банковские счета, а ЦБ временно не покупал ее в рамках бюджетного правила, чтобы не ослаблять рубль.

В то же время, счет текущих операций платежного баланса России (поступление валюты из-за рубежа за счет экспорта товаров и услуг, доходов от зарубежных инвестиций за вычетом оттока) показал рекордный профицит за всю новейшую историю и составил 114,9 миллиарда рублей.

Главной причиной такого результата стал возросший профицит торгового баланса (поступления от продажи товаров за границу минус траты на импорт). В 2018 году он равнялся 194,4 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше, чем в 2017-м. Одновременно «совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций уменьшился».

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