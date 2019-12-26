Путин предложил смягчить уголовные статьи для бизнеса

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает смягчение уголовных статей для бизнеса. Документ опубликован в электронной системе обеспечения законодательной деятельности.

В частности, в документе предлагается уточнить применение статьи 210 Уголовного кодекса о преступных сообществах в отношении представителей бизнес-структур. Кроме того, предлагается декриминализовать часть 1 статьи 193 УК: невозврат выручки от реализованных товаров или услуг считать уголовно наказуемым только в том случае, если предпринимателя уже ранее наказывали за это нарушение в административном порядке. Уточняется, что экспортеры зачастую оказываются в такой ситуации не по своей вине, а из-за санкций.

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В документе также прописано, что сумму, при которой преступление считается совершенным в крупном и особо крупном размере, необходимо повысить до 100 и 150 миллионов рублей соответственно. Сейчас порог составляет девять и 45 миллионов рублей.

В конце октября сообщалось, что Россия заняла 28-е место в подготовленном Всемирным банком рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Страна поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и обошла Руанду и Испанию. Уточнялось, что скачок обусловлен проведенными в 2018 году реформами.

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