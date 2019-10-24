Путин пошутил по поводу места России в мировом рейтинге

Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал продвижение страны в мировом рейтинге Doing Business по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.

Выступая на саммите «Россия — Африка», российский лидер обратился к исполняющему обязанности президента Республики Маврикий Парамасивуму Пиллаю Вьяпури и, смеясь, сказал: «Вы ведете себя нескромно».

Путин пояснил, что Маврикий переместился в рейтинге с 28-го места на 13-е, а Россия с 31 как раз на 28. «Мы заняли ваше место», — добавил президент.

Ранее 24 октября стало известно, что Россия заняла 28-е место в подготовленном Всемирным банком рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Страна поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и обошла Руанду и Испанию.

Сообщалось, что скачок обусловлен проведенными в 2018 году реформами. Авторы доклада отметили ускорение подключения предприятий к электроэнергии и упрощение налоговых условий. Также Россия усилила защиту прав миноритарных инвесторов.

Первое место в рейтинге Doing Business 2019 года заняла Новая Зеландия, на второй строчке расположился Сингапур. Обе страны сохранили позиции с прошлого года, на третьем месте значится Гонконг.

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