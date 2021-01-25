Путина позвали на работу после ухода с поста президента

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов, который владеет заводом «Абрау-Дюрсо» (производство вин), позвал президента России Владимира Путина на работу. Об этом он сказал в своем Instagram.

Ранее глава государства отметил, что после ухода с поста президента пошел бы работать советником к Титову, поскольку ему нравится виноделие как сфера деятельности. «Я думаю, что не найдется в мире предпринимателя, который бы отказался от такого предложения. А тем более, я могу сказать, что в области права Владимир Владимирович очень хорошо знает винодельческую отрасль», — заявил бизнес-омбудсмен.

На фоне заявления Путина акции «Абрау-Дюрсо» в ходе торговой сессии подорожали более чем на 10 процентов и к 15:30 по московскому времени достигли 220 рублей за бумагу.

Борис Титов более девяти лет был председателем совета Союза виноградарей и виноделов России. Путин является юристом по образованию. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас Санкт-Петербургский государственный университет).