Силуанов опроверг госрегулирование цен в России

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что не видит государственного регулирования цен в России. В ходе дискуссии на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021 он заметил, что все происходящее остается в рыночных рамках. Трансляция велась на сайте мероприятия.

Чиновник опроверг представление о том, что власть заставляет производителей продавать продукцию по конкретной цене. «Нет такого, чтобы мы говорили: так, завтра в магазинах хлеб продается только по 100 рублей», — подчеркнул он.

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По словам Силуанова, в соглашениях с производителями об экспортных субсидиях установлен определенный коридор внутренних цен, а если говорить об экспортных пошлинах и демпферах, то это обычный рыночный механизм. Высокие цены в магазинах действительно вызывают опасения в Минфине, однако, указал министр, рыночные механизмы для управления ими пока остаются, до прямого административного воздействия дело не дошло.

Таким образом Силуанов отреагировал на слова председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Она назвала запущенный механизм регулирования цен экстренным и административным, эффект от которого даже в краткие сроки неоднозначен.

По словам главы регулятора, граждане, осознавая, что цены сдерживают, ожидают еще большего их роста, а кроме того началось подорожание смежных товаров. Набиуллина отметила, что регулирование в первую очередь должно быть понятным и предсказуемым для производителей и инвесторов, иначе стимулов вкладывать деньги у них не будет.

Вместе с тем Силуанов и Набиуллина согласились с необходимостью отказа от сверхмягкой бюджетной и денежно-кредитной политики, так как следствием ее продолжения могут стать проблемы с экономическим ростом.