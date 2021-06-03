В ЦБ нашли помеху для экономического роста России

Экономическому росту России может помешать разгон инфляции, такую причину нашла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Об этом она заявила в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляция велась на сайте мероприятия.

Набиуллина отметила, что Банк Росси не ужесточал кредитно-денежную политику, а возвратился к нейтральной. По ее словам, запаздывание привело бы к необходимости поднимать ставки еще выше и быстрее. Глава регулятора также указала, что инфляция в стране имеет ряд устойчивых компонентов, а инфляционные ожидания населения обновили четырехлетний рекорд. Набиуллина считает, что повышение ключевой ставки не оказало негативного влияния на экономический рост страны.

Глава ЦБ также считает нужным уход от административных мер по регулированию цен. «Вместо этого необходимы адресные меры поддержки населения», — уверена она.

В апреле регулятор повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, до пяти процентов, объяснив это опасностью ускорения роста цен. Такое решение означает, что приоритетом для ЦБ стала борьба с инфляцией.