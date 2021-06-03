Помощник Путина назвал лекарство от роста цен в России

Помощник президента России Владимира Путина по вопросам экономики Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), назвал высокую конкуренцию на рынках лекарством от роста цен в России. Трансляция велась на сайте мероприятия.

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Орешкин считает также, что поможет выстраивание долгосрочного регулирования. Точечное сдерживание роста цен он назвал «краткосрочным хайпом». Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина тоже считает нужным уход от административных мер по регулированию цен. «Вместо этого необходимы адресные меры поддержки населения», — уверена она.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что административного регулирования цен в России нет. «Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене?» — задал вопрос он. Силуанов подчеркнул, что государство действует при помощи рыночных механизмов.

Орешкин в ходе дискуссии также перечислил тренды постпандемической экономики: увеличение роли политики правительств и бюджетов по сравнению с кризисом 2008 года, рост расходов на социальную сферу и инфраструктуру, поднятие налогов на богатых, резкое увеличение роли экосистем в глобальной экономике.

В мае Путин заявил об обострении ситуации с ценами в России на социально значимые продукты. По его словам, это происходит «на фоне нестабильной мировой конъюнктуры». В правительстве уверены, что одной из причин роста цен стала жадность отдельных производителей и торговых сетей. Власти начали регулировать цены на некоторые категории товаров с декабря 2020-го.