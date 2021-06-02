Глава Минэнерго порассуждал о росте цен на нефть до 100 долларов

Министр энергетики России Николай Шульгинов назвал не слишком вероятной ситуацию, при которой нефть в ближайшие три года подорожает до 100 долларов за баррель. В интервью РИА Новости он заметил, что, скорее всего, она останется в пределах 50-70 долларов.

По его словам, с одной стороны, США ввели стимулирующие меры и спрос на нефть увеличился, но с другой страны ОПЕК+ продолжают политику балансирования спроса и предложения, так что резких изменений нефтяных котировок ждать неоткуда.

Рассуждать о далекой перспективе Шульгинов отказался. Он указал на неопределенность, связанную с энергопереходом, из-за которого компании смотрят в сторону низкоуглеродных проектов, думают о трансуглеродных налогах.

Он добавил, что в Минэнерго не верят в конец нефтяной эпохи на горизонте ближайших 15 лет. Если какие-то перемены и произойдут, то только в части престижа нефти, заключил Шульгинов.

1 июня стоимость сорта Brent поднималась выше 71 долларов за баррель впервые с 8 марта 2021. Согласно прогнозу Goldman Sachs, в четвертом квартале года можно ожидать рост цен до 80 долларов за баррель.