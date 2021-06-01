Цена на нефть рекордно взлетела

Стоимость фьючерса на нефть Brent взлетела выше 71 долларов за баррель впервые с 8 марта 2021. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:06 по московскому времени цена августовских фьючерсов Brent выросла до 71,16 доллара (плюс 2,6 процента). Стоимость американской нефти WTI поднялась выше 68 долларов за баррель, что стало рекордом с октября 2018 года.

Мировой спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года превысит 99 миллионов баррелей в сутки, считает генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Такой показатель вернет рынок в диапазон допандемических уровней.

Goldman Sachs в мае спрогнозировал взлет цен на Brent до 80 долларов за баррель в четвертом квартале этого года. Возможное снятие санкций с Ирана значительно на котировки не повлияет, отмечают аналитики.

В отношении Ирана действуют санкции США, которые запрещают экспорт нефти. Однако 31 мая Тегеран заявил, что может резко увеличить добычу до 6,5 миллиона баррелей в день, что в два раза больше нынешнего уровня.